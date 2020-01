Ceará fecha com meia Vinícius até o fim de 2020

O Ceará vai oficializar a contratação do meia Vinícius nos próximos dias. O atleta de 28 anos, que estava no Atlético/MG, assinará vínculo até o fim de 2020.

O reforço deve ser anunciado junto ao atacante Rogério, ex-Bahia, que também acertou com o Vovô e até já realizou exames com o plantel principal. Outro nome próximo de anúncio é o zagueiro Klaus, que chega em definitivo após passagem pelo Internacional.

Em 2019, Vinícius participou de 41 partidas e marcou sete gols. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, jogou 24 vezes com a camisa do Galo.

Natural de Curitiba, o atleta foi revelado pelo Paraná. Na carreira, atuou também por clubes como Coritiba, Joinville, Tupi, Náutico, Fluminese e Athletico/PR. O grande momento foi no Bahia, clube que defendeu entre 2017 e 2018, sendo inclusive campeão baiano.