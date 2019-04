Ceará fecha com atacante Mateus Gonçalves, ex-Fluminense

O Ceará fechou com o atacante Mateus Gonçalves, ex-Fluminense, para o início da Série A do Campeonato Brasileiro. A proposta alvinegra foi acertada nesta quarta-feira (24) com empréstimo até o fim da temporada, em informação apurada pela Rádio Verdes Mares. Pouco aproveitado pelo técnico Fernando Diniz, o atleta pertence ao Tijuana-MEX e estava na lista de dispensa do clube carioca.

Com 24 anos, o jogador fez boa campanha pelo Sport na última temporada, chegando celebrado ao Rio de Janeiro. No Flu, somou oito partidas - uma como titular -, e nenhum gol. Diagnosticado com caxumba no início da temporada, o atacante perdeu espaço com o tratamento e viu os companheiros Everaldo, Luciano e Yony González crescerem de produção.

Revelado pelo Palmeiras, o atleta foi vendido ao exterior sem atuar pelo profissional e passou por Vitória Guimarães-POR, além de Pachuca, Deportivo Tepic, Chiapas e Toluca, todos do futebol mexicano. No currículo, tem o título da Liga dos Campeões da Concaf, conquistado em 2017.

Após anunciar Enderson Moreira como novo treinador, o presidente alvinegro Robinson de Castro confirmou a chegada de Bergson, ex-Athletico/PR, e afirmou que o Vovô fechou com mais dois reforços. A estreia da equipe no Brasileirão acontece contra o CSA, neste domingo (28), às 16h, na Arena Castelão.