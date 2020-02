Ceará fecha a contratação do atacante Jacaré, destaque do Caucaia

Atento aos destaques do primeiro semestre, o Ceará fez o primeiro movimento no mercado local. O atacante Jacaré, destaque do Caucaia no Campeonato Cearense, fechou com o Alvinegro por três anos. A informação foi confirmada pelo presidente Robinson de Castro.

Vitor Jacaré tem apenas 20 anos e se destacou após partidas realizadas pelo Icasa em 2018. Ele foi integrado ao elenco principal do Fortaleza em 2019, mas perdeu espaço no time de Rogério Ceni.

Rápido, versátil e habilidoso, o atacante chega como uma aposta e se soma aos vários atacantes de velocidade que o Vovô tem pelas pontas como Lima, Rogério, Mateus Gonçalves, Leandro Carvalho, Rick, Léo Chu.