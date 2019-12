Ceará faz proposta por Rafael Sóbis e negocia contratação do atacante

Buscando reforços no mercado da bola, o Ceará tem um alvo de interesse definido: o atacante Rafael Sóbis está na mira do Alvinegro e pode ser reforço do clube para a próxima temporada. O Diário do Nordeste apurou que o Vovô já realizou proposta e a negociação está em andamento.

A diretoria do Vovô ofereceu um bom salário ao experiente jogador, de 34 anos, e a oferta o agradou, com o atleta sinalizando interesse em defender a equipe em 2020.

No entanto, ainda há uma questão em discussão. O Ceará quer contrato de um ano, até o fim de 2020, enquanto o staff de Sóbis pretende um vínculo de duas temporadas, até 2021.

O bom relacionamento com o Executivo de Futebol do Ceará, Jorge Macedo, é um dos trunfos para que a negociação tenha um desfecho positivo.

Interesse antigo

Essa não é a primeira vez que o Ceará tenta a contratação de Rafael Sóbis. Para 2019, o Vovô havia realizado proposta ao atacante e chegou perto de fechar a negociação. Porém, Sóbis tinha o desejo de retornar ao Internacional, clube que o revelou para o futebol, o que acabou fazendo com que a negociação não se concretizasse.

Agora, Sóbis está livre no mercado após ter sido dispensado pelo próprio Colorado. Em 2019, marcou seis gols em 46 partidas pelo time gaúcho.