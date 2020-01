Ceará faz proposta para atacante Marcinho, ex-Fortaleza, que também tem oferta do Tricolor

O mercado da bola segue agitado no futebol cearense. Agora, uma disputa entre Ceará e Fortaleza promete aquecer ainda mais as movimentações nos bastidores. O Ceará fez uma proposta para contratar o atacante Marcinho, que jogou no Fortaleza em 2018 e 2019 e que também tem oferta do Tricolor em mãos.

O Diário do Nordeste entrou em contato com o empresário do jogador, Jorge Machado, que confirmou a realização da proposta do Alvinegro.

Machado, inclusive, é o mesmo empresário do atacante Rafael Sóbis, principal contratação do Vovô para 2020.

FORTALEZA NA DISPUTA

O Fortaleza tenta o retorno de Marcinho já há algum tempo. O Tricolor também já formalizou proposta ao atleta, que tem a oferta em mãos.

Marcinho está tentando sua liberação junto ao Chongqing Dangdai, da China, mas ainda não obteve sucesso. O Fortaleza monitora com atenção a situação do atleta já há algumas semanas.

Marcinho foi destaque do Fortaleza na campanha de acesso do time para a Primeira Divisão, em 2018. Em 2019, enquanto esteve disponível para o Tricolor, também correspondeu dentro de campo.

Atacante de velocidade e que joga pelos lados de campo, ele é um atleta que agrada ao técnico Rogério Ceni, principalmente por já entender a filosofia do treinador.