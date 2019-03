Ceará faz primeiro jogo em casa contra Corinthians na Copa do Brasil

O Ceará vai enfrentar o Corinthians na Arena Castelão, próxima quarta-feira (13), às 21h30, pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida de volta, disputada em Itaquera, ficou marcado para o dia 3 de abril, no mesmo horário. As definições aconteceram após sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizados na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Vale ressaltar que, a partir desta etapa, o torneio nacional não utiliza critério de gol qualificado. Logo, um empate no "placar agregado" leva as disputas para os pênaltis. A equipe que avançar recebe R$ 1,9 milhão em premiação.

Campanha

Na primeira fase, o Ceará enfrentou o Central/PE e conseguiu avançar após um empate em 1 a 1, no Estádio Lacerdão. A vaga foi conquistado com os critérios do torneio, que prevê vantagem em caso de placar igualado para o visitante.

Já na segunda fase, um novo empate aconteceu para o Vovô, dessa vez diante do Foz de Iguaçu/PR. Jogando no Paraná, a equipe ficou no 0 a 0 e precisou dos pênaltis para avançar.