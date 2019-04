Ceará fará treino aberto para a torcida nesta quinta-feira

Precisando reverter um placar desfavorável e vencer o Fortaleza por dois gols de diferença para ser tricampeão cearense no domingo, às 16 horas no Castelão, o Ceará quer estar perto de seu torcedor às vésperas do jogo final do Campeonato Cearense, anunciando treino aberto para a torcida no período da tarde da quinta-feira em Porangabuçu às 15h30. Para acompanhar a atividade visando o Clássico-Rei decisivo, o torcedor precisa levar 2 kg de alimento não perecível.

O clube tem divulgado em suas redes sociais vídeos motivacionais destacando os momentos de superação e viradas do Vovô ao longo de sua história para motivar a torcida.

O presidente do clube, Robinson de Castro destacou a importância da torcida ao lado do clube no momento decisivo do Estadual.

"Faremos o treino aberto. O Lisca, os jogadores e a própria torcida organizada pediram para que fosse assim. Muitas pessoas me enviando mensagem para que abríssemos o treino. Então, está se criando uma atmosfera positiva, pelo nosso objetivo maior, que é conseguir nosso tricampeonato no domingo. Começando já amanhã este ambiente de união, no mesmo pensamento, de convicção, são mais de 90 minutos de jogo. Será um ambiente para colocar a nossa força quanto torcida, que sempre supera os momentos difíceis e este será mais um. Iremos fortes, em desvantagem em relação a primeira parte do jogo, mas uma determinação absurda para revertermos".



Os jogadores alvinegros destacaram a importância da torcida para o jogo contra o Fortaleza no domingo, que será de mando do Vovô.

"Objetivo difícil, mas não impossível. Não tem nada perdido. Quando temos uma torcida imensa nos apoiando no estádio, já começamos o jogo vencendo”, destacou.