Ceará está próximo de anunciar zagueiro Klaus, do Internacional

O Ceará está próximo de anunciar a contratação do zagueiro Klaus, que pertence ao Internacional. Segundo o GloboEsporte.com, a transferência está em fase final e será em definitivo, com o time gaúcho reservando um percentual dos direitos do atleta de 23 anos.

Na temporada, o defensor participou de 12 partidas em 2019. O Inter contratou o defensor em 2017, junto ao Juventude, para a disputada da Série B do Brasileiro. No mercado, o Fortaleza monitorava o jogador.

Caso a venda se concretize, será o 2º atleta do Colocado a fechar com o Vovô para 2020. O primeiro foi o volante Charles, adquirido pelo time alvinegro até o fim de 2021 por R$ 3 milhões. Na ocasião, o time de Porangabuçu reservou 50% dos direitos do atleta.