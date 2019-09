Ceará está entre os 3 únicos clubes da Série A sem dívidas protestadas no Serasa

O Ceará, ao lado de Palmeiras e de Goiás, é um dos poucos times da Série A do Brasileirão sem título protestado no Serasa. Ao todo, são R$ 8,3 milhões em cobranças para as outras 17 equipes da competição, em 621 protestos. O número é do último dia 20 e vem sendo apurado desde 2014.

O nome sujo pode dificultar negócios relacionados a créditos e financiamento por conta das dívidas com os bancos e os fornecedores.

O clube que mais tem registros no Serasa é o Internacional, com 161 no total, com valores que chegam a R$ 1,028 milhão. Em segundo vem o Fluminense, devendo R$ 1,768 milhão desde 2017 e com 95 registros.

Apesar dos resultados ruins dentro de campo, com 7 jogos sem vencer, fora dos gramados a situação do Ceará é diferente. A política de responsabilidade financeira é um dos principais pontos da campanha alvinegra em 2019.

Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, o presidente do Vovô, Robinson de Castro, revelou que estuda a chance de criar uma marca própria para o clube da capital.