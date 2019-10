Ceará escolhe Lisca como substituto de Enderson e anúncio pode ser feito em breve

O Ceará já definiu o nome que substituirá Enderson Moreira no comando técnico do clube. Lisca foi o escolhido. Após a saída do treinador mineiro, anunciada nesta terça-feira (1º), uma reunião na sede do clube, em Porangabuçu, estabeleceu que o técnico gaúcho é o ideal para assumir o time neste momento.

Já houve contato entre o clube e o treinador, e o acerto poderá ser anunciado a qualquer momento, seguido da oficialização do Alvinegro.

Em entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares, o técnico já havia admitido o interesse em negociar com o Vovô e em retornar ao clube.

Se confirmada, esta será a 3ª passagem de Lisca pelo Vovô. O comandante chegou ao Ceará pela primeira vez em 2015, restando nove jogos para disputar na Série B do Campeonato Brasileiro. Com o treinador, a equipe conquistou 20 dos 27 pontos possíveis e escapou da queda para a Série C.

Em seguida, Lisca renovou contrato e iniciou a temporada 2016 em Porangabuçu, mas foi desligado após uma derrota para o Fortaleza no Campeonato Cearense daquele ano.

Já o segundo milagre foi operado em 2018, na Série A do Brasileiro. Sem vencer na competição em 10 rodadas - sendo treinado por Marcelo Chamusca e Jorginho - Lisca foi contratado e conseguiu 10 triunfos, 11 empates e oito derrotas. Ao fim da competição, mais uma vez, evitou o descenso do Ceará.