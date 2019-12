Ceará entra no top 20 do ranking da CBF; Fortaleza e Ferroviário têm avanços significativos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o Ranking Nacional dos Clubes de 2020. Clube cearense melhor colocado, o Ceará, está na 19ª posição com 6.751 pontos, enquanto o Fortaleza, em 23º lugar, somou 6.585. O Ferroviário teve1.515 somados na 61ª colocação. Com os resultados, O Vovô finalmente entrou no top 20, equanto o Leão ganhou 10 posições, e o Tubarão da Barra 13 colocações.

Os representantes cearenses na Série A estão entre os 23 melhores ranqueados da CBF. Com a diferença de 166 pontos do Vovô para o Leão, os clubes estão entre os cinco melhores classificados entre os nordestinos.

Em 10º na tabela geral, aparece o Bahia com 10.719, seguido pelo Sport/PE em 16º com 7.237 pontos. O Vitória aparece em 17º, com 7.045. Ceará e Fortaleza, respectivamente, aparecem logo em seguida.

Terceiro colocado da Série A do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras segue em primeiro lugar com 16.640 enquanto o Flamengo, campeão da Libertadores e Brasileirão deste ano, é o segundo com 15.428.

Veja abaixo a lista do ranking dos clubes cearenses

19º Ceará - 6.751

23º Fortaleza - 6.585

61º Ferroviário - 1.515

102º Guarani de Juazeiro - 585

115º Atlético CE - 559

128º Floresta - 390

173º Icasa - 235

174º Guarany de Sobral - 233