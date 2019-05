Ceará enfrenta o Cruzeiro valendo vaga na Série A Feminina

Os confrontos das quartas de final da Série A2 do Campeonato Brasileiro estão definindo. Os duelos foram definidos após a vitória do Taubaté/SP sobre o Esmac/PA nesta quarta-feira (29). Único representante cearense, o Ceará decide vaga na elite da categoria contra o Cruzeiro. Ao todo, seis equipes da elite masculina seguem no torneio.

As partidas do mata-mata serão disputados em jogos de ida e volta, no mês de julho, após a Copa do Mundo Feminina, realizada na França, entre os dias 7 de junho e 7 de julho. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda vai definir as datas. Confira os duelos:

Ceará x Cruzeiro

América-MG x Grêmio

Palmeiras x Chapecoense

Taubaté x São Paulo