Ceará enfrenta Goiás no sábado e última vitória foi em 1999

No futebol, sempre há uma busca por momentos inspiradores, em vitórias que possam passar confiança para jogos vindouros. E para o Ceará, que enfrenta o Goiás no sábado (11), pela Série A do Brasileiro, às 21 horas, em Goiânia, no Serra Dourada (GO), se o retrospecto como visitante é desfavorável, uma vitória em 1999 em um épico 4 a 3 pode servir de inspiração para o atual grupo alvinegro.

Se os elencos de 2019 de Ceará e Goiás são equivalentes, considerados de bom nível e com investimentos semelhantes, teoricamente disputando a mesma faixa de tabela - a permanência - e hoje com a mesma pontuação (três pontos de nove possíveis), há 10 anos atrás o cenário era bem diferente, com o Goiás muito superior, em nível de Série A.

Naquela Série B do Campeonato Brasileiro, Ceará e Goiás se encontraram na 2ª fase, em melhor de três jogos. O Vovô foi 6º colocado na 1ª fase com 32 pontos, enquanto o time esmeraldino, o 3º com 36, por isso um jogo seria no Castelão e os outros dois fechando a série, no Serra Dourada.

O Vovô tinha um time muito operário, ajustado pelo técnico Sérgio Ramirez, com uma sólida defesa com o goleiro Jéfferson, Váldson e Ronaldo Angelim na zaga, Jaime na lateral-direita e Reginaldo na lateral-esquerda, Robertinho e Januário de volantes, Maradona de meia e dois atacantes brigadores: Rocha e Aílton.

Já o Goiás, tinha um time notável comandado por Hélio dos Anjos, de jogadores que seriam destaque em gigantes da Série A futuramente: o zagueiro Álvaro, o lateral-esquerdo Marquinhos, os volantes Túlio e Josué, e o trio de ataque formado por Dill, Araújo e Fernandão.

No jogo de ida, o Goiás bateu o Ceará por 3 a 0 no Castelão lotado, gols de Fernandão, Álvaro e Marquinhos.

Com a derrota fora, o Vozão corria o risco de ser eliminado caso perdesse o 2º jogo, no Serra. Mas uma vitória, forçaria o terceiro jogo, também em Goiânia.

E o Vozão fez uma partida espetacular naquele 14 de novembro de 1999, com dois gols de Rocha (o último aos 45 do 2º tempo), um de Aílton e um de Váldson, com Sílvio Criciúma e Dill (2x), marcando para o Goiás.

O Ceará calou 34 mil torcedores no Serra e forçou o 3º jogo, mas acabou perdendo por 2 a 0, gols de Dill, para um time que acabaria campeão da Série B naquele ano.

Essa vitória foi a única alvinegra no Serra Dourada em 10 jogos, com outros quatro empates e cinco derrotas. No geral, ou seja, contando jogos em Fortaleza e Goiânia, são 19 jogos, com quatro vitórias do Ceará, sete empates e oito vitórias do Goiás.

Ousadia

Como trunfo para encarar o Goiás, no sábado, o Ceará tem o técnico Enderson Moreira, que já treinou o time goiano, e tem proposta ofensiva no Vovô. O atacante Ricardo Bueno crava que o Vozão buscará a vitória, mesmo como visitante.

“Temos que pontuar contra qualquer equipe, independente de quem for, de chegar lá e jogar de igual para igual. Vamos buscar fazer isso contra o Goiás. Não será uma partida fácil, mas vamos fazer o nosso jogo, buscar vencer”, disse ele.