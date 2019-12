Ceará encara o Bragantino/PA na 1ª fase da Copa do Brasil; confira adversários de Caucaia e Barbalha

O oponente do Ceará na 1ª fase da Copa do Brasil está definido: Bragantino/PA. O sorteio para o começo da competição com maior premiação do futebol brasileiro ocorreu na sede da CBF nesta quinta-feira (12). O Alvinegro joga fora de casa com a vantagem de um empate para avançar por estar melhor classificado no ranking da CBF.

O time paraense já enfrentou uma equipe cearense neste ano. Nas oitavas de final da Série D, foi eliminado pelo Floresta (agregado de 3 a 1). Nas quartas da Copa Verde, perdeu para o Paysandu.

O Caucaia, campeão da Fares Lopes, vai receber o São José/RS, com obrigação de vitória para se classificar à 2ª fase. O Barbalha, campeão da 1ª fase do Campeonato Cearense, encara o Operário/PR, na mesma situação da Raposa metropolitana. Será a estreia das duas equipes em uma competição nacional.

O Vovô estava no Pote F, podendo enfrentar, dessa forma, Manaus, Brasiliense, Ferroviária/SP, Novo Hamburgo, Coruripe, Bragantino/PA, Fast Clube/AM, Novorizontino, Palmas/TO ou União/MT.

Já Barbalha e Caucaia estavam no Pote H, encaram os adversários do Pote D, formado por Náutico, Boa/MG, ABC, Botafogo/PB, Operário/PR, Remo, Volta Redonda, Atlético/AC, América/RN ou São José/RS.

Nesta 1ª fase, todos os 80 times receberam uma premiação de R$ 1,05 milhão, com o vlaor passando para R$ 1,25 milhão em caso de avanço para a próxima fase.