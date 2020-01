Ceará encaminha contratação do volante Marthã, que estava no futebol ucraniano

O Ceará está perto de anunciar mais uma contratação para a temporada 2020. Trata-se do volante Marthã, de apenas 22 anos, que estava no FC Lviv, da Ucrânia. O Diário do Nordeste apurou que as negociações estão avançadas e que o anúncio oficial pode ser realizado em breve.

O atleta já está no Brasil e deve desembarcar na capital cearense até quarta-feira (15) para realizar exames médicos e assinar contrato com o Alvinegro.

Volante que é polivalente, por jogar também como meia e lateral-direito, ele estava no FC Lviv, da Ucrânia, desde 2018. Sem ter atuado profissionalmente no Brasil, Marthã já jogou na base de São Paulo, Ponte Preta e Palmeiras.

A contratação de Marthã é vista mais como uma aposta por uma oportunidade de mercado. Jovem e com experiência internacional, o atleta tem perfil de uma negociação que pode render ganhos econômicos para o Vovô no futuro.

Até agora, o Ceará já anunciou dez reforços para 2020: o goleiro Fernando Prass, o lateral-direito Eduardo, os zagueiros Klaus e Tiago Pagnussat, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, o volante Charles, o meia Vinícius e os atacantes Rafael Sóbis, Rogério e Rodrigão.