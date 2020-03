Ceará encaminha contratação do meia-atacante Tiaguinho, do Barbalha

O Ceará tem encaminhado o acerto com mais um reforço para o restante da temporada. Trata-se do meia-atacante Tiaguinho, do Barbalha, que deverá chegar ao Alvinegro com contrato de três anos. Detalhes burocráticos são resolvidos para que o anúncio seja feito.

Já está definido que o Vovô será detentor de 85% dos direitos econômicos do atleta. Os outros 15% ficarão com o Ferroviário, em negociação que foi divulgada pelo próprio clube coral.

O acerto ocorreu envolvendo também a negociação do atacante Cléber ao Alvinegro. O atleta tinha contrato já assinado com o Tubarão da Barra, mas depois acertou com o Alvinegro.

Concretizando a negociação, o Ceará irá superar a concorrência do Fortaleza, que também tinha interesse no jogador.

Tiaguinho tem 20 anos e se destacou no Campeonato Cearense pelo Barbalha. Atuando pelo clube interiorano, marcou dois gols em dez jogos disputados.

O atleta é visto como uma promessa, que não terá custo elevado e tem potencial para um retorno técnico, dentro de campo, e também financeiro, caso seja negociado no futuro.