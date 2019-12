Ceará encaminha acerto com o zagueiro Tiago Pagnussat, ex-Lanús

O zagueiro Tiago Pagnussat é mais um nome na lista de reforços do Ceará que o clube está perto de contratar para a temporada 2020. O Diário do Nordeste apurou que as negociações estão avançadas, o acerto está encaminhado e o anúncio oficial deverá ocorrer nos próximos dias.

Aos 29 anos, Tiago Pagnussat é natural de São Jorge d´Oeste, no Paraná, e estava no Lanús emprestado pelo Bahia. No time argentino, ele realizou dez partidas.

O atleta, inclusive, já se despediu do Lanús nas redes sociais.

O defensor acumula passagens Atlético-MG, Caxias e Guarani antes do Bahia.

Tiago viveu ótimo momento no Tricolor Baiano em meados de 2016, quando estava emprestado pelo Atlético-MG teve ótimas atuações na Série B do Campeonato Brasileiro, sendo fundamental para o acesso do clube naquele ano. Em seguida, foi contratado efetivamente e assumiu a titularidade em 2017 e 2018.

Ele faz parte da lista de oito reforços que o presidente Robinson de Castro disse que o clube já estava acertado. Além dele, um lateral direito, um lateral esquerdo, dois volantes, um meia, um centroavante e um atacante de lado também estão na lista.

O Diário do Nordeste apurou que o lateral-direito Eduardo, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e também o volante Charles são outros nomes que deverão ser anunciados em breve.