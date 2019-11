Ceará encaminha acerto com Lisca para substituir Adilson Batista

Ele está muito próximo de voltar. E para tentar um novo milagre. Lisca deve assinar a qualquer momento com o Ceará para uma nova e dura missão: salvar o Alvinegro de uma nova ameaça de rebaixamento. Técnico chega para substituir Adilson Batista, que foi demitido após derrota para o Flamengo, nesta quarta-feira (27).

Lisca está acertando apenas últimos detalhes com o Vovô. As bases salariais devem ser as mesmas do início do ano, quando o treinador renovou com o clube após a Série A 2018. As informações foram coletadas repórter do Globo Esporte de Minas Gerais, Pedro Rocha.

Fábio Capone, técnico do sub-20, e Sérgio Alves, técnico do Feminino, foram cotados, mas ambos tem compromissos com as suas equipes em campeonatos importantes.

Mais informações em instantes