Ceará encaminha acerto com Lisca, mas negociação esbarra em tempo de contrato

O treinador Lisca ficou próximo de acertar com o Ceará para uma nova e dura missão: salvar o Alvinegro de uma nova ameaça de rebaixamento. No entanto, as negociações esbarraram no tempo de contrato. As informações foram coletadas repórter do Globo Esporte de Minas Gerais, Pedro Rocha.

>Thiago Larghi vira opção alvinegra

Os detalhes pesaram para a falta de acordo de Lisca com o Ceará. Alvinegro queria contar com o treinador com vínculo até o fim do Campeonato Estadual, mas o técnico gaúcho queria um vínculo maior, até o fim de 2020.

Fábio Capone, técnico do sub-20, e Sérgio Alves, técnico do Feminino, também foram cotados, mas ambos tem compromissos com as suas equipes em campeonatos importantes.