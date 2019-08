Ceará empatou com Athletico no último confronto na Arena da Baixada; relembre

No final da tarde desta quinta-feira (28), a delegação do Ceará viaja até Curitiba-PR para enfrentar o Atlhetico, às 19h do sábado (31), pela 17ª rodada da Série A do Brasileirão, na Arena da Baixada. As equipes se encararam no estádio curitibano, no ano passado, e o jogo acabou empatado por 2 a 2, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro 2018. Leandro Carvalho e Wescley marcaram para o alvinegro. Richardson chegou a perder uma penalidade.

Apelidado de "maestro" pelo torcedor alvinegro, o meia Ricardinho fez um lançamento de grande categoria para Leandro Carvalho, do outro lado do campo, pegar de primeira com a perna esquerda e marcar um golaço para a equipe cearense logo aos 25 minutos da primeira etapa.

No segundo tempo, a defesa do Vovô caiu de rendimento e viu os donos da casa virarem o marcador. Em dois lances de jogadas áreas, Rony, aos 8 minutos, marcou o primeiro e Lucho Gonzáles, aos 12, colocaram o Fucarão à frente do placar.

Afim de reverter a situação, o então técnico Lisca abriu mão do zagueiro Valdo e meia Ricardinho para colocar o atacante Felipe Azevedo e meia Wescley, respectivamente, e lançou seu time ao ataque.

Ganhando mais mobilidade com a entrada de Wescley - que havia sofrido uma lesão no joelho e não atuava desde a 5ª rodada, quando marcou um golaço no empate com o Corinthians, na Arena Corinthians, sendo o primeiro do Ceará na competição -, o Vovô partiu para cima do adversário. Aos 32 minutos, o meia foi derrubado dentro da área. Ex-volante alvinegro e hoje defendendo o Kashiwa Reysol, do Japão, Richardson perdeu a cobrança de pênalti.

No entanto, era dia de Wescley, que ficara de fora de 11 jogos da Primeirona por contusão. Próximo do fim da partida, com o relógio marcando 38 minutos, a bola foi mandada na direção da grande área e a defesa rubro-negra tentou afastar, mas sobrou para o meia mandar para o fundo das redes, deixando tudo igual na capital do Paraná.

Já nos acréscimos, Richardson, em seu penúltimo jogo com a camisa alvinegra, teve a oportunidade de dar a vitória ao alvinegro. Em lançamento, o volante saiu cara à cara com o goleiro Felipe Alves, hoje atuando no rival Fortaleza, e mandou no canto esquerdo do gol, mas a bola passou próxima da trave e foi para fora.

Além de ter conquistado um resultado importante fora de casa e somado um ponto na tabela, o empate com o time paranaense, somado ao empate sem gols entre São Paulo e Sport, deu a garantiu do Alvinegro de Porangabuçu na elite do futebol brasileiro faltando uma rodada para o fim da disputa nacional.

Neste sábado (31), Athletico e Ceará se encaram pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar às 19h, na Arena da Baixada.