Ceará empata com Fortaleza e é campeão cearense Sub-20

O time Sub-20 do Ceará sagrou-se campeão cearense na tarde desta quinta-feira (15), no Estádio Presidente Vargas, ao empatar em 0 a 0 com o Fortaleza, no jogo de volta da decisão da categoria. Na partida de ida, o Ceará havia vencido por 1 a 0 e, pelo regulamento da competição, poderia até perder pelo mesmo placar.

Na partida, o Vovô, dirigido pelo técnico Fábio Caponi, perdeu o volante Jadson aos 26 minutos do primeiro tempo, por expulsão. O atleta já tinha amarelo e cometeu uma falta dura em cima do centroavante Coutinho, recebendo o segundo cartão, convertido em vermelho. Mesmo com um homem a mais desde o primeiro tempo, o Leão não conseguiu furar o bloqueio do adversário, insistiu no chuveirinho na área e não foi capaz de converter as chances em gol. O time tricolor foi dirigido por Marconne Montenegro.

A última vez em que o Ceará havia sido campeão da categoria foi em 2015 - no ano passado, o Horizonte ergueu a taça. Nas categorias de base em 2019, o Alvinegro se sagrou campeão também do Sub-17 e está nas disputas do Sub-13 e Sub-15. Ao vencedor, coube o troféu Edmundo Silveira, numa homenagem ao treinador que sempre dedicou a vida a revelar valores nas base, entre eles, o centroavante Jardel, ídolo do Grêmio e do futebol português.

Veja como foi a final