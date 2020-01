Ceará empata, avança à 2ª fase da Copinha na liderança do grupo e enfrentará o Coritiba

O Ceará está classificado à 2ª fase da Copa São Paulo de Futebol Jrs. Na tarde desta sexta-feira (10), o Alvinegro entrou em campo para enfrentar o Nacional-SP e empatou em 3 a 3, garantindo assim a vaga no mata-mata da competição.

O Vovô termina a primeira fase invicto e com a melhor campanha do Grupo 31, acumulando sete pontos, com duas vitórias e um empate nos três jogos que realizou. O São Caetano ficou na segunda colocação da chave e também está classificado.

O Alvinegro enfrentará agora o Coritiba no mata-mata da competição. A partida será realizada neste domingo (12), no Estádio Nicolau Alayon, às 11 horas.

O time paranaense foi o 2º colocado do Grupo 32 e teve duas vitórias e uma derrota na primeira fase.

Outros times cearenses participantes da Copinha, o Fortaleza foi eliminado e o Atlético-CE está classificado à 2ª fase.