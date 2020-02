Ceará e técnico Argel enfrentam jejum em diferentes competições

Nenhum técnico gosta de ter números desfavoráveis a seu trabalho destacados, e o técnico Argel Fucks não é diferente. Em entrevista coletiva recente, ele rebateu o jejum de vitórias que detém pelo Ceará, destacando que 'quem vive de passado é museu'. Mas a verdade é que o técnico Argel Fucks ainda não venceu pelo Alvinegro em 7 jogos, sendo 1 jogo treino e 6 partidas oficiais. São 5 empates e uma derrota, estatística que claramente incomoda o torcedor alvinegro. No computo geral do treinador, são 3 jogos pela Série A do ano passado - Athletico/PR (1x1), Corinthians (0x1) e Botafogo (1x1), trio de jogos que acabou não fazendo diferença na permanência alvinegra já que o Vovô ficou 3 pontos à frente do Cruzeiro - e 4 jogos de 2020: empate em jogo treino com o Safece por 3 a 3, e três partidas em jogos oficiais - Frei Paulistano (2x2), Ferroviário (1x1) e Fortaleza (1x1).

A favor do treinador, pesa assumir o clube em extremos, como restando 3 jogos para o fim da Série A de 2019, ou seja, sem conhecer o elenco e tempo para treinar e, neste ano, iniciar a temporada com um grupo novo e ainda se condicionando fisicamente.

Mas como no futebol a cultura do resultado fala mais alto, o treinador precisa urgentemente vencer a primeira para ganhar mais tranquilidade para trabalhar em um clube de massa como o Vovô.

E para o Ceará, a vitória também é importante, já que o Alvinegro venceu sua última partida no dia 7 de novembro, ao bater o Internacional no Castelão pela 31ª rodada da Série A, ainda sob o comando de Adílson Batista. De lá pra cá, foram mais 7 jogos pela Série A, 4 com Adílson e 3 com Argel, e os 3 jogos oficiais neste ano, totalizando 10.

O treinador alvinegro não se incomoda com a pressão que vem recebendo, destacando que até gosta de que ela aconteça. “Ainda bem que a pressão é em cima de mim, estou acostumado, sempre trabalhei em time grande, trabalhamos com coerência e merecimento, fazemos nosso trabalho, não é de uma hora para a outra que montamos um time de futebol com padrão. Essa pressão é interessante. Estou acostumado a cobranças e elogios, eu gosto de trabalhar na adversidade, eu me sinto muito bem”, destacou.



Chance

Após empatar dois clássicos, jogos considerados difíceis, principalmente o Clássico-Rei, o Ceará tem dois jogos acessíveis para finalmente voltar a vencer e conseguir sua primeira vitória sob o comando de Argel Fucks. Amanhã, o Vovô enfrenta o Pacajus, às 21h30, no PV, pela 3ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense, e no sábado, duela com o ABC, em Natal, pela Copa do Nordeste.

O treinador acredita que a equipe está evoluindo e que a vitória vai chegar em breve, satisfeito com o desempenho no Clássico-Rei do último sábado. “Estamos evoluindo a cada jogo. Não podemos esquecer que temos 20 dias de trabalho, uma equipe jovem. Parece repetitivo, mas não é. Temos quatro jogadores do ano passado. Estamos buscando isso. Futebol não se faz do dia para a noite, precisamos de tempo. Evoluímos sim”

Os jogadores do Vovô também acreditam que o jejum de vitórias pode acabar em breve. “Vamos trabalhar pra dar a resposta dentro de campo. Vamos buscar essa vitória o mais rápido possível”, comentou o zagueiro Klaus, que vem sendo titular na ausência de Thiago Pagnussat, recém-recuperado de contusão no rosto.