Ceará é o único representante do Estado no Campeonato Brasileiro Sub-17

O Ceará será o único representante do Estado no Campeonato Brasileiro sub-17 de 2020. As 20 melhores equipes classificadas no ranking nacional de clubes serão divididas em dois grupos de 10 cada. Os 4 melhores colocados de cada um dos dois grupos avançam à Segunda fase, em formato de mata-mata, a partir das quartas de final.

O Vovô integra o Grupo B (Athletico/PR, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Goiás, Internacional, Santos, São Paulo e Vitória). O jogo de estreia ocorre contra Furacão no dia 11/03 (quarta-feira), fora de casa. A Primeira fase dura dois meses de acordo com a tabela, terminando dia 13/05, quando o Ceará enfrenta o Internacional em casa.

O atual campeão da competição é o Flamengo, que enfrentou o Corinthians na final do ano passado.