Ceará e Fortaleza vencem na mesma rodada do Brasileirão pela 3ª vez

As vitórias de Fortaleza e Ceará contra Grêmio e Bahia, respectivamente, foram de suma importância para os times cearenses no Campeonato Brasileiro. O fato das duas torcidas comemorarem vitórias na mesma rodada, porém, tem sido raro nesta edição do Brasileirão. Esta foi a 3ª vez que Alvinegros e Tricolores triunfaram na mesma rodada do certame.

A primeira vez que ambos haviam vencido juntos foi na 5ª rodada. No dia 19 de maio, o Tricolor bateu a Chapecoense por 3 a 1, na Arena Condá, enquanto o Alvinegro, no mesmo dia, venceu o Grêmio por 2 a 1, no Castelão.

Depois disso, os times só voltaram a triunfar juntos na 14ª rodada, quando o Ceará, em grande atuação de Thiago Galhardo, goleou a Chape por 4 a 1 (com três gols do meia), no Castelão. Na mesma rodada, o Fortaleza venceu o CSA por 2 a 0, em Maceió, na primeira partida após a saída de Rogério Ceni.

Agora, 13 rodadas depois, os dois times voltaram a vencer juntos, na 27ª rodada.

Alvinegros e Tricolores terão a missão de manter o desempenho no próximo sábado (26). Às 17 horas, o Vovô vai enfrentar o Vasco, no Castelão, enquanto o Leão do Pici entra em campo mais tarde, às 21 horas, para encarar o Cruzeiro, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte.