Ceará e Fortaleza têm baixo aproveitamento entre times da Série A

O ano de 2019 é especial para Ceará e Fortaleza por disputarem mais uma Série A de Campeonato Brasileiro e pela 1ª vez juntos em pontos corridos. Assim, restando praticamente um mês para o início da competição, os holofotes para ambos estão mais intensos, quanto a atuações em campo, estatísticas e aproveitamento nas competições nas quais disputam.

E um comparativo das campanhas dos 20 clubes da Série A, divulgado pelo site Footstats com os aproveitamentos de Vovô e Leão em 2019, mostra um cenário, que se não é preocupante, no mínimo liga um alerta nos dois clubes: Ceará e Fortaleza estão com um aproveitamento de pontos baixo, com o Vozão em 15º com 58% de aproveitamento, e o Leão o 19º, com 53%.

Veja tabela de aproveitamento

O Vovô disputou 19 partidas e o Leão, 15. O Ceará tem mais jogos por ter atuado uma vez pela Taça dos Campeões Cearenses, e 3 vezes pela Copa do Brasil, torneio no qual o Tricolor de Aço entrará apenas nas oitavas de final por ter sido campeão da Série B. Assim, com jogos concentrados no Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, competições de nível mais baixo se comparados alguns Estaduais – Paulista, Carioca, Gaúcho, Mineiro – e claro, da Libertadores e Copa Sul-Americana, os rivais, ainda assim, têm um aproveitamento menor em comparação aos clubes que as disputam como também até em certames de níveis equivalentes, como Goiás, Avaí, CSA e Chapecoense.

Se o Ceará entrou em campo 19 vezes, venceu apenas 8, menos da metade, batendo adversários inferiores tecnicamente (Sampaio Corrêa, Floresta, Altos/PI, Guarany de Sobral, Sergipe, Horizonte, Ferroviário, Santa Cruz). O Alvinegro teve tropeços como a derrota para o Ferroviário (1x0 na Taça do Campeões), os empates com o Barbalha (1x1), Atlético/CE (1x1) e Floresta (2x2), além de não conseguiu vencer adversários considerados fracos, como Central (1x1) e Foz do Iguaçu (0x0), ainda que fora de casa pela Copa do Brasil. Entre adversários de Série A, o Vovô empatou duas vezes com o Fortaleza (0x0 e 1x1) e perdeu para o Corinthians (3x1, no Castelão durante a Copa do Brasil).

Sequência

Embora o desempenho em campo não seja o ideal, o Ceará está próximo de garantir vaga na final do Campeonato Cearense – precisa de um empate com o Floresta no dia 10 de abril no Castelão – e outra igualdade para avançar às semifinais da Copa do Nordeste, ao enfrentar o Salgueiro fora de casa.

Apenas na Copa do Brasil o clube terá que reverter um placar pesado, precisando vencer o Corinthians por dois gols de diferença em Itaquera no dia 3 de abril. O técnico Lisca acredita que o desempenho do Ceará pode melhorar, embora cite a maratona de jogos como um complicador para um bom desempenho dos jogadores.

“Nós e o Bahia estamos sofrendo com isso (sequência de jogos). Nós fizemos o 19º jogo e eles têm 20. Os outros têm 12, 13, 14 ou 15. É uma diferença muito grande. Vamos repensar e trabalhar assertivamente nas escolhas, repensar na estratégia para fazer revezamentos porque é muito desumano você ter toda essa sequência e pegar adversários que têm uma semana toda para descansar, treinar em cima de você, equalizar a carga de trabalho. Nós não temos esse tempo. É jogo, descansa um dia, trabalha muito pouco e vai jogar de novo. Você não consegue a performance do jogador”, explicou ele.

Posição de “queda” no ranking de aproveitamento de clubes da Série A é preocupante para o Leão FOTO: Kid Júnior

Afirmação

O Fortaleza trouxe como legado do ano de 2018, um bom futebol e a conquista do título da Série B do Campeonato Brasileiro. A taça de campeão da trouxe para o clube um status de vencedor, mas o ano de 2019 mostra um Leão ainda em busca de afirmação. O Tricolor já disputou 15 partidas na temporada, conquistando 24 pontos ganhos, com 6 vitórias, 6 empates e 3 derrotas nas duas competições que está em disputa: o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste. No Estadual, o Leão venceu o primeiro jogo da semifinal (1x0), contra o Guarany em Sobral. E pela Copa do Nordeste, o Leão está na liderança do Grupo A, com 10 pontos ganhos.

Falta ao time comandado pelo técnico Rogério Ceni uma confiança maior de que venha a repetir as boas atuações do ano que passou. No Campeonato Cearense, a equipe ainda não derrotou o Ceará. Na região Nordeste, o Tricolor estreou na Copa da região com vitória de 3 a 1 sobre o Náutico, fora de casa, mas não conseguiu superar o Bahia, um clube de Primeira Divisão (2 a 2) na Arena Castelão. Diante do CSA, outro rival de Série A do Brasileiro, novo empate (0 a 0), também no Castelão. No Estadual, o Fortaleza tem o desafio de superar o Guarany de Sobral no jogo de volta, na Arena Castelão, para ir à final contra o vencedor do duelo entre Ceará e Floresta. Chegar na final, mostrará que houve evolução no trabalho, mas para alcançar o patamar de clubes da Série A, há muito ainda a ser alcançado.

Maratona

Rogério Ceni sempre se refere à maratona de jogos, que desgasta o elenco, que já é reduzido no primeiro semestre. O fato de vários jogadores do atual elenco terem chegado para a pré-temporada, em datas diferentes, contribuiu para atrasar o entrosamento. “É um novo Fortaleza, diferente do ano passado, porque são vários os titulares que saíram (Diego Jussani, Ligger, Nenê Bonilha, Gustavo). Será um time com características diferentes”, comentou Rogério. Ele admite que há carência no setor de meio-campo, apesar da chegada de Dodô, e relata que está avaliando o grupo.