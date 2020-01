Ceará e Fortaleza sondam a contratação de atacante Rossi para 2020

O atacante Rossi está sendo disputado pelo mercado cearense. Após rescindir contrato com o Shenzhen Football Club, da China, o atleta recebeu sondagens de Ceará e Fortaleza para a temporada de 2020. A informação foi confirmada pelo empresário do atleta, Dhari Pisseti.

O Diário do Nordeste apurou que as propostas encaminhadas ao jogador, agora livre no mercado, serão analisadas a partir desta quinta-feira (2). Em 2019, Rossi defendeu o Vasco e foi um dos destaques da Série A do Campeonato Brasileiro ao marcar quatro gols.

Segundo o GloboEsporte.com, tanto o Cruz-Maltino como o Fluminense estão na disputa pela contratação, mas nenhum encaminhou proposta. A reportagem também informou que o atacante está treinando com um preparador físico desde a metade de dezembro.