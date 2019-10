Ceará e Fortaleza selecionam destaques da Taça das Favelas para base dos clubes

Um jogo de oportunidades. A Taça das Favelas chegou ao fim neste sábado (26) e trouxe oportunidades para jovens das comunidades cearenses. Com a final acompanhada por olheiros de Ceará e Fortaleza, os destaques ganharam uma chance nas categorias dos clubes.

Campeão do torneio, o time do Pantanal emplacou três atletas: o zagueiro Yuri, e os meias Rian Lucas e Ygor. O primeiro foi convidado para integrar o elenco tricolor, enquanto os dois últimos irão treinar no Vovô.

O detalhe é que Rian Lucas é filho de um grande nome do futebol local: Reginaldo "Cara de Gato". Ídolo de Ceará e Ferroviário, o ex-jogador marcou época na década de 90 e acompanhou a finalíssima, que contou com dois gols do herdeiro.

O time do Pantanal faturou a taça e R$ 3 mil de premiação Foto: Isanelle Nascimento / SVM

“Espero que ele mantenha a linhagem da nossa família. Já passou pelo Ceará no sub-13, espero que se destaque nessa oportunidade”, afirmou.

Na vice-lugar, a Sapiranga teve um nome escolhido: o defensor Julio Cesar. O atleta agradeceu a oportunidade de defender o Leão e disse esperar ajudar os familiares.

“É uma oportunidade em um time grande. Espero ir bem para ajudar em casa e mudar de vida”, explicou.

Na decisão, a seleção dos talentos alvinegros foi realizada pelo ex-volante João Marcos, que trabalha na captação de promessas. Já no Fortaleza, quem definiu as peças foi Erison Matias, coordenador da base leonina.