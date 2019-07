Ceará e Fortaleza se unem ao Instutito Pró-Hemoce em campanha 'Placar do Bem'

Buscando conscientizar a população e aumentar o número de doadores voluntários regulares de sangue nos postos de coleta do Hemoce, o Instituito Pró-Hemoce (IPH), em parceria com Ceará e Fortaleza, vai lançar a Campanha Placar do Bem. Ação está marcada para às 14h, da próxima quinta-feira (11), na Sala de Imprensa da Arena Castelão.

Com as duas principais equipes do Estado na Série A do Campeonato Brasileiro, a campanha terá início no retorno da disputa. A parceria será mais uma forma de estimular e mostrar a importância de se tornar um doador de sangue e médula óssea já que, segundo o Ministério de Saúde, apenas 1,8% da população brasileira doa sangue.

Campanha inicia no retorno do Brasileirão Foto: Divulgação

A missão da campanha "Placar do Bem" é atrair 2.000 voluntários para doações nas unidades do Hemoce tanto em Fortaleza quanto nas demais cidades cearenses.

Presidente do Instituto, Dr. Ormando Campos afirma que a solificação da doação voluntário é um desafio para todos os Hemocentros.

Parceria com os clubes

Durante toda a sequência da Série A do Brasileirão, Ceará e Fortaleza estarão fazendo menções à campanha, seja com visitas de atletas dos clubes aos postos de coleta e ao Homoce, ações através das redes sociais, coletas externas nas sedes dos clubes ou campanhas durantes as partidas.

Ao fim da disputa nacional, o Instituto irá divulgar o número total de doações realizadas. É importante que, ao fazer a doação, o voluntário informe qual o time do seu coração.

No lançamento da campanha, os presidentes Robinson de Castro, do Ceará, e Marcelo Paz, do Fortaleza, estarão presentes, além dos mascotes dos clubes e representes do Instituto Pró-Hemoce e do Hemoce.