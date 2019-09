Ceará e Fortaleza são os primeiros eliminados da Taça Fares Lopes; Ferrão tenta classificação

Terminou a penúltima rodada da primeira fase da Taça Fares Lopes. Com os resultados dos jogos deste sábado (28) (Caucaia 3 X 1 Ceará, Fortaleza 3 X 4 Pacajus, Atlético/CE 1 X 1 Guarany/S, Ferroviário 1 X 1 Floresta), o Ceará se junta ao Fortaleza (que se despediu hoje do certame) como clube eliminado da competição organizada pela Federação Cearense de Futebol (FCF) e que dá vaga para a disputa da Copa do Brasil 2020.

Para a última rodada, 6 times tentam mais 3 vagas restantes para a próxima fase. O Ferroviário é um deles. Mesmo na vice-liderança, mas com 11 pontos (os mesmos do 3º e 4º colocados), a equipe tem que somar pontos na última rodada contra o Caucaia, fora de casa, para não correr riscos. O Caucaia já garantiu a sua passagem para a fase mata-mata ao bater o Alvinegro de Porangabuçu.

Ferroviário e Floresta ficaram no empate em 1 a 1 Foto: Xandy Rodrigues

Como forma de dar rodagem para jovens da base, Ceará e Fortaleza se inscreveram na competição, mas não passaram de meros coadjuvantes. Nem mesmo o resgate de craques do passado, no caso do Tricolor com Rinaldo, nem com a escalação de atletas do time principal, no caso do Ceará com Juninho Quixadá, foi suficiente para elevar o patamar de competitividade das equipes na competição.

Lanterna, com apenas 4 pontos, o Tricolor de Aço somou apenas uma vitória em 8 jogos disputados. Já o Ceará, vice-lanterna, também somou apenas uma vitória, mas ainda tem uma partida para tentar obter melhor classificação no certame.