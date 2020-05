Ceará e Fortaleza realizarão testes em jogadores neste fim de semana e voltarão aos treinos dia 1º

O governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, anunciou nesta quinta-feira (28) que os treinamentos dos times profissionais de futebol que estão no Campeonato Cearense poderão ser retomados no dia 1º de junho, data em que se inicia a fase de transição da retomada das atividades estaduais. Com isso, Ceará e Fortaleza já definiram: realizarão testes em jogadores e funcionários a partir deste final de semana e voltarão aos treinos na segunda-feira.

O Alvinegro começará as testagens a partir de sexta-feira (29), com os atletas que estão na capital cearense. Os jogadores que não estão na cidade já estão providenciando passagens para retorno e realizarão os exames assim que chegarem. O mesmo vale para funcionários, somente aqueles essenciais para o funcionamento do clube neste momento.

O Tricolor iniciará os exames no sábado (30), nos mesmos moldes, com os jogadores que já estão em Fortaleza, e deixará tudo a postos para que sejam realizados posteriormente com aqueles que forem desembarcando.

O modelo utilizado pelos dois clubes será o mesmo: o estilo "drive-thru", em que os jogadores ficarão dentro dos seus carros e não precisarão sequer deixar o veículo. Os dois clubes já definiram que voltarão aos treinos no dia 1º de junho. Ambos, inclusive, já finalizaram seus respectivos protocolos de retorno às atividades.

Somente serão autorizados a estar no clube os jogadores e funcionários que já tiverem os resultados conhecidos e, obviamente, negativos para Covid-19.