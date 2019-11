Ceará e Fortaleza precisam de três vitórias cada para ficar na Série A em 2020

O equilíbrio persegue Ceará e Fortaleza na Série A do Brasileiro. Empatados na tabela mais uma vez, ambos com 36 pontos, os clubes passam a precisar do mesmo cenário para seguir na elite em 2020: vencer três dos últimos sete jogos, um aproveitamento de 42,8%.

O objetivo é atingir os 45 na tabela - média histórica que evita o descenso. No caminho, o Clássico-Rei do próximo domingo (10), às 19 horas, pode encaminhar a permanência de uma das equipes.

Ao término da 32ª rodada, Vovô e Leão estão a três de distância da zona de rebaixamento. A margem assegura os rivais longe do Z-4 por mais uma partida.

Fortaleza: Ceará (C), CSA (C), Internacional (F), Santos (C), Goiás (F), Fluminense (F) e Bahia (C)

Ceará: Fortaleza (F), Chapecoense (F), São Paulo (C), Flamengo (F), Athletico/PR (C), Corinthians (C) e Botafogo (F)