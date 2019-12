Ceará e Fortaleza mandam mensagens especiais na véspera de Natal

Representantes do futebol cearense na Série A do Campeonato Brasileiro, Ceará e Fortaleza aproveitaram as vésperas do Natal para enviar mensagens especiais aos seus torcedores através de seus perfis oficiais.

O ano de Vovô e Leão é para comemorar bastante. O Alvinegro de Porangabuçu garantiu sua permanência na elite do futebol brasileiro na última rodada e, desta forma, vai disputar a Série A do Brasileirão pelo terceiro ano seguido, algo inédito entre os clubes do Estado do Ceará. Em comemoração e agradecimento, o clube publicou um vídeo em seu Instagram desejando boas festas aos alvinegros.

"Que toda família alvinegra aproveite o momento para celebrar a vida e os amigos. Feliz Natal e Boas Festas", disse na postagem.

Em seu primeiro ano de retorno à Primeira Divisão após 13 anos, o Tricolor do Pici foi além do esperado. Campeão Cearense e da Copa do Nordeste, a equipe de Rogério Ceni garantiu sua vaga na elite do Brasileirão com três rodadas de antecedência e ainda conquistou classificação para a Sul-Americana. A temporada do Leão chegou a ser comentada pelo "Diário Olé", da Argentina, que chegou a comparar a ascensão do tricolor com a de Cinderela. A referência, inclusive, foi usada pelo clube em sua publicação desejando um Feliz Natal aos torcedores do Leão.

"Um Feliz Natal do clube das cinderelas, dos príncipes e de quem mais sentir-se representado por nossas cores. O Fortaleza é de todos!", escreveu.