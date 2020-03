Ceará e Fortaleza listam ídolos em brincadeira nas redes sociais; veja lista

Com a paralisação do calendário nacional, os clubes brasileiros trabalham na quarentena do novo coronavírus para fortalecer o engajamento nas redes sociais. Através da rede social, uma brincadeira foi iniciada para listar quatro ídolos de cada instituição.

O desafio é escolher os nomes e repassar a missão para outras quatro equipes. E Ceará e Fortaleza entraram no circuito e cumpriram o exercício.

No caso do Vovô, quem o marcou foi tanto o Sport como o RB Bragantino. Depois a tarefa foi encaminhada para Palmeiras, Internacional, Athletico-PR e Tottenham (ING). Veja os escolhidos:

Gildo: o ex-atacante é considerado o maior nome da história alvinegra e também o principal artilheiro, com 261 gols. Foi campeão estadual em 1961, 1962, 1963 e 1971.

Dimas Filgueiras: atuava de lateral esquerdo e zagueiro. Ex-funcionário, trabalhou de 1972 até 2018 no Ceará e herdou o apelido de "Soldado Alvinegro".

Sérgio Alves: atual técnico do feminino do Ceará, o ex-atacante é o 3º maior artilheiro do clube, com 141 gols. Foi chamado de "Carrasco" por marcar 23 gols em 25 jogos com o Fortaleza.

Mota: o ex-atacante marcou 89 gols pelo clube, se sagrando o 9º maior artilheiro. Na carreira, venceu o Estadual pelo Vovô em cinco oportunidades: 1997, 1998, 2002, 2012 e 2013.

Fortaleza

No lado tricolor, o clube aceitou o desafio do Paysandu e listou quatro ídolos - dois goleiros e dois atacantes. E a brincadeira foi repassada para Goiás, Athletico-PR, São Paulo e Paraná. Confira:

Salvino: fez história como arqueiro e preparador de goleiros. Pelo Fortaleza, foi campeão cearense em três oportunidades (1982, 1983 e 1985). Morreu em 2018.

Rinaldo: Conhecido como "Homem Raio", se sagrou artilheiro da Série B de 2004, com 14 gols. Também ganhou destaque ao marcar quatro gols em um único Clássico-Rei, que foi vencido pelo Leão por 6 a 3. No Estadual, venceu as edições de 2004, 2007 e 2010.

Boeck: atleta importante na saída da Série C e no título da 2ª divisão nacional. Ainda no elenco, conquistou também o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste e a vaga na Copa Sul-Americana, tudo em 2019.

Clodoaldo: o "baixinho" é o segundo maior artilheiro da história do Fortaleza, com 126 gols. A aposentadoria dos gramados foi em 2019, quando se tornou funcionário do time. Conquistou o Campeonato Cearense em cinco oportunidades (2000, 2001, 2003, 2004 e 2005).