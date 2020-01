Ceará e Fortaleza irão repor 4 mil cadeiras do Castelão

Fortaleza e Ceará farão uma ação conjunta para reposição de quatro mil cadeiras na Arena Castelão. O acordo foi firmado na tarde da última segunda-feira (6), na Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv). A previsão é concluir a instalação das cadeiras ainda neste mês de janeiro, para receber os jogos oficiais de 2020. Cada cadeira custa cerca de R$ 350. Com a decisão, a Arena Castelão terá a capacidade ampliada para 56 mil pessoas. A despesa total é de cerca de R$ 1,4 milhão.

“A ação é referente à reparação de danos do ano de 2019. De imediato serão instaladas 3.260 cadeiras, chegando ao total de quatro mil”, informou o secretário do Esporte e Juventude do Estado, Rogério Pinheiro.

Apesar do custo que terão, os times estimam que poderão recuperar o dinheiro investido rapidamente.

"Nossa expectativa é arrecadar R$ 300 mil a mais em cada jogo que fizermos com essa nova capacidade. Aí poderemos fazer grandes festas, como mostramos contra Flamengo e Santos. A reposição das cadeiras é necessária porque aumentamos a receita e a festa na torcida”, declarou Raimundo Pinheiro, vice-presidente do Ceará.

Se a previsão se cumprir, nos 19 jogos que cada um terá como mandante no Brasileirão, a projeção é de aproximadamente R$ 5,7 milhões a mais em arrecadação.

“É uma situação que vai ser boa pra todo mundo. Ao invés de pagar o valor dos equipamentos, iremos comprar as próprias cadeiras e repor”, destacou Tahim Fontenele, diretor do Fortaleza.

No ano de 2019, o Castelão foi palco para partidas que marcaram os torcedores, em jogos válidos por seis competições oficiais. Foram realizados 73 confrontos, com uma média de 23.065 torcedores por partida, totalizando o número expressivo de 1.683.811 torcedores durante o ano.