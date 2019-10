Ceará e Fortaleza farão cinco jogos, cada, nos próximos 15 dias

Chegou aquele momento em que o Campeonato Brasileiro pega fogo. Não só em termos de disputa por Libertadores ou contra o rebaixamento, mas em quantidade e proximidade dos jogos. A partir deste sábado, Ceará e Fortaleza entram em campo cinco vezes cada um nos próximos 15 dias. Há muitos torcedores que preferem essa "correria", já que não precisam esperar uma semana inteira para ver seu time entrar em campo, mas certamente isso pesa muito para os atletas em termos de condição física. O tempo de recuperação é bem reduzido.

Além disso, entre viagens e dias pós-jogo - quando quem entrou em campo acaba fazendo apenas trabalhos regenerativos -, o tempo para treinar acaba sendo prejudicado. E pra quem precisa fazer mudanças, isso pode ser crucial, ainda mais vindo de mudanças no comando para ambas as equipes cearense. No caso do Fortaleza, não tão "grave" quanto o do Ceará, visto que Rogério treinava o time até pouco tempo atrás e já conhece bem a casa e os atletas que tem à disposição. Já para Adílson Batista, que é um "novato" integral em Porangabuçu, os períodos de treinamento se fariam muito úteis para conhecer seus jogadores e implantar sua filosofia.

Ambas as sequências são complicadas - já sabemos que no Brasileirão não tem jogo fácil -, mas o alento para a torcida Tricolor é que dos cinco jogos, três são em casa, diminuindo o tempo e o cansaço das viagens. Começando no sábado (05), contra o São Paulo, a sequência é a seguinte:

São Paulo x Fortaleza - 05/10 (Pacaembu)

Fortaleza x Chapecoense - 09/10 (Castelão)

Vasco x Fortaleza - 13/10 (São Januário)

Fortaleza x Flamengo - 16/10 (Castelão)

Fortaleza x Grêmio - 19/10 (Castelão)

Rogério Ceni terá a missão de enfrentar em 15 dias seu ex-clube, dois concorrentes diretos na briga contra o rebaixamento e os dois finalistas da Copa do Brasil em seguida, sendo um deles o Flamengo - líder do Brasileirão e considerado o "time a ser batido" atualmente no futebol nacional. A boa notícia é que o jogo contra o Tricolor gaúcho é justamente dias antes do jogo de volta da final da CdB, o que pode significar uma escalação alternativa de Renato Gaúcho.

Ceará de Adilson Batista também vai encarar sequência de jogos em pouco tempo Camila Lima

Para o Ceará, os cinco jogos envolvem três viagens, e duas delas com uma complicação "extra". Vamos lá:

Ceará x Goiás - 06/10 (Castelão)

Grêmio x Ceará - 09/10 (Centenário)

Ceará x Avaí - 13/10 (Castelão)

Santos x Ceará - 16/10 (Vila Belmiro)

Bahia x Ceará - 19/10 (Pituaçu)

Entre enfrentar dois adversário diretos da zona de baixo da tabela e outros três que brigam por Libertadores, o Alvinegro terá que viajar para Caxias do Sul para duelar com o Grêmio, visto que a Arena do Grêmio receberá o show do Iron Maiden no dia do jogo. Contra o Bahia, o Vovô terá que se deslocar até Pituaçu, pois a Fonte Nova estará recebendo uma missa em celebração à canonização de Irmã Dulce.

Diante dessa maratona de jogos, é imprescindível que os clubes da nossa capital parem de tropeçar. Os pontos desperdiçados já começam a fazer falta e a proximidade da zona de rebaixamento é cada vez mais perigosa. Para estar por mais um ano dentre os grandes, é necessário fazer-se grande diante deles.