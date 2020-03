Ceará e Fortaleza disponibilizam CTs para auxílio no combate ao coronavírus

Principais clubes de futebol do Estado, Ceará e Fortaleza se uniram no combate ao coronavírus. Nesta sexta-feira (20), os dois colocaram à disposição do Governo do Estado suas instalações para auxiliar no enfrentamento da doença.

>Veja mais informações sobre o coronavírus

O Fortaleza divulgou nota oficial afirmando que "assumindo a sua responsabilidade social neste momento importante e crítico vivido pela população do estado, disponibiliza a estrutura do Centro de Treinamentos Ribamar Bezerra na Comarca de Maranacaú/CE para o que se fizer necessário. Da mesma forma o nosso patrocinador, Neqta Transportes, disponibiliza a sua frota para ajudar no transporte de pessoas e materiais que se fizerem necessários para contenção da pandemia", disse o documento, assinado pelo presidente Marcelo Paz.

O CT Ribamar Bezerra possui 10.000m², com 3 pavilhões com 15 quartos, com 3 camas por quarto e capacidade de alojamento para até 80 pessoas, 6 Campos de futebol, sendo 3 médias padrão fifa (100 x 75) e 3 societys (sendo 1 para treinamento específico de goleiro), espaço da academia de 300m², área aberta do deck de 270m², duas salas de reunião, sala de fisioterapia, departamento médico e odontológico, capela, pista de biométrica, cozinha industrial, lavanderia, salas de refeições, salas para administração, equipamentos esportivos, e estacionamento.

CT Ribamar Bezerra funciona em Maracanaú e estará disponível para o Governo Foto: Raisa Martins

O Ceará também tomou o mesmo caminho. O presidente Robinson de Castro afirmou que o Ceará Sporting Club, "consciente desse momento e de seu papel social, coloca à disposição do Estado do Ceará o nosso Centro de Treinamento Dr. Luís Campos – Cidade Vozão, localizado na cidade de Itaitinga/CE, como um equipamento para ajudar a superar esses difíceis dias que viveremos no combate dessa pandemia que acomete o mundo inteiro", disse, em nota oficial.

A solidariedade é fundamental para ajudar na superação desse momento tão difícil para o nosso povo cearense", complementou o dirigente.

O CT Cidade Vozão possui terreno com área total de 80.000m², com 4 campos de futebol com medidas oficiais, 1 campo society, alojamentos com capacidade de hospedagem para 160 pessoas, sala de jogos, academia, auditório, sala ambulatorial de assistência médica, piscina e sala de fisioterapia, cozinha e refeitório, lavanderia e vestiários.

Outros clubes do futebol brasileiro tiveram a mesma iniciativa, como Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Juventude, Náutico, Santos e São Paulo.