Ceará e Eusébio empatam no 1º jogo da final do Cearense de Futsal

Ceará e Eusébio fizeram jogo emocionante na tarde deste sábado (29), no Ginásio do Vozão, e empataram em 1 a 1. O resultado deixa a decisão em aberto para o segundo jogo, que será no próximo sábado (6).

A equipe do Fernando Cabral aproveitou bem o fator casa, dominando as ações nos primeiros minutos. Logo aos seis, abriu o placar com Jeffin, jovem pivô e destaque do time. O Vovô continuou pressionando, mas perdeu o ritmo no fim da etapa inicial, com o Eusébio controlando o jogo.

A segunda etapa começou da mesma forma, com o time visitante no domínio, até que conseguiu igualar o marcador com Felipinho faltando 12 minutos para o fim.

O Eusébio possui o melhor ataque da competição, com 34 gols em nove jogos. Autor do gol do Eusébio, Felipinho viu o empate com bons olhos. “É aquele velho ditado: se não consegue vencer, não perca. Vamos nos preparar nesta semana para a decisão”, concluiu o jogador.

O alvinegro João César projeta um Eusébio mais aberto no jogo de volta e que deverá partir mais para o ataque.

Caso o empate persista, a decisão será na prorrogação, com o Eusébio jogando pelo empate. O campeão após os dois jogos tem vaga garantida na decisão em setembro.