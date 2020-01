Ceará é derrotado pelo Coritiba e dá adeus à Copa São Paulo 2020

Com uma atuação irreconhecível, tendo em vista os três primeiros jogos da primeira fase, o Ceará foi dominado e perdeu por 3 a 1 para o Coritiba, na capital paulista, neste domingo (12), em partida válida pela fase mata-mata da Copa São Paulo 2020.

O primeiro gol do Coxa saiu logo aos 21 minutos do 1º tempo. O goleirão do Ceará, André Luiz, tocou com a mão uma bola recuada, o que ocasionou em tiro livre indireto dentro da área alvinegra. Na rolagem da bola, Marco Ulisses chutou forte, e a bola desviou para entrar na meta alvinegra: 1 a 0.

O Coritiba continuou dominando as ações e chegou ao segundo gol ainda no primeiro tempo. Após bola rebatida na entrada da área, João Vitor, do Coxa, acertou forte chute rasteiro: 2 a 0.

Na segunda etapa, a partida continuou na mesma tônica, com o Coritiba dominando. Prova foi jogada que resultou em pênalti para o time parananese. Yuri cobrou com categoria e aumentou.

Após o terceiro gol, o Ceará passou a ter mais volume de jogo e chegou ao seu gol de honra. Danrley acertou chute colocado e diminuiu aos 35 minutos da segunda etapa.

Mas, foi tarde demais. Agora, o Ceará se junta ao Fortaleza entre os clubes cearenses eliminados na competição. O Atlético/CE encara o Água Santa às 15h e pode manter o Estado vivo.