Ceará é a única equipe da Série A que não teve expulsões

O Ceará é o único time da Série A do Brasileirão que não sofreu nenhuma expulsão nesse quase meio ano de disputa. Seja de atletas e/ou da comissão técnica. Ao todo, o Alvinegro de Porangabuçu contabiliza 56 cartões amarelos e aparece como o sétimo clube do campeonato que menos sofre cartões.

Assim como o Vovô, o Athletico-PR também não teve nenhum atleta que levou cartão vermelho. Mas, na 20ª rodada, no empate por 1 a 1 com o Vasco, em São Januário, um integrante da comissão técnica acabou expulso. Equipes como Flamengo, Grêmio e Corinthians têm uma expulsão cada e fecham, ao lado de Ceará e Furacão, a enumeração dos cinco times com menos cartões vermelhos na disputa nacional.

Apesar de mostrar muita displicina por não ter ninguém expulso, a equipe comandada pelo técnico Adilson Batista tem o número alto de cartões amarelos, sendo 2,1 por partida.

Veja abaixo a lista de atletas do Ceará que mais levaram cartão amarelo:

Samuel Xavier: 9

Fabinho: 6

Luiz Otávio: 5

Leandro Carvalho, Thiago Galhardo, Valdo e Cristovam: 3

Digo Silva, Bergson, Felipe Silva, Pedro Ken, Felippe Cardoso: 2

Ricardinho: João Lucas, Wescley, Chico, Mateus Gonçalves e Fernando Sobral: 1

No sábado (26), o Ceará recebe o Vasco, na Arena Castelão, às 17h, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.