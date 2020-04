Ceará doa 50 máscaras personalizadas para trabalhadores da obra no PV

A diretoria do Ceará realizou a doação de 50 máscaras aos trabalhadores que atuam na construção do hospital no estádio Presidente Vargas (PV). O material foi entregue na sexta-feira (24) em quatro modelos.

Antes, o Vovô havia distribuído 2.000 unidades ao hospital SOPAI, unidade especializada em saúde infantil. O equipamento é útil para diminuir o risco de contágio do novo coronavírus com proteção de nariz e boca.

O clube iniciou a comercialização dos equipamentos na quarta (22) com venda por delivery. Cada uma custa R$ 6,00 e tem fabricação em parceria com a empresa SVC.

Os royalties arrecadados serão destinados a fabricação de mais máscaras para o hospital SOPAI. O torcedor alvinegro também pode contribuir com auxílio em dinheiro para a rede "Vozão do Bem", que arrecada fundos para compra de cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade durante a pandemia.