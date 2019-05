Ceará divulga valores de ingressos para confronto contra o Santos

O Ceará divulgou, nesta sexta-feira (24), os valores dos ingressos para o jogo contra o Santos no domingo (2), pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h, na Arena Castelão. As vendas começam a partir das 14h desta sexta.

A torcida alvinegra pode garantir seu ingresso em todas as lojas oficiais do clube e no site do Ceará. Sócio-torcedores poderão realizar suas recargas a partir desta sexta-feira em todas as lojas e online a partir da segunda-feira, 27/05.

A entrega de gratuidades para idosos e militares acontecerá na sexta-feira, 31/05, a partir das 9h30 (enquanto durar a carga de ingressos), na bilheteria da Arena Castelão.

Confira os valores abaixo:

Torcida do Vovô:

Cadeira superior norte: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)

Cadeira superior central: R$ 30,00 (Inteira) e R$ 15,00 (meia)

Cadeira inferior norte: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)

Cadeira inferior sul:R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)

Cadeira inferior central: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)

Cadeira especial: 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia)

Cadeira premium: R$ 140,00 (inteira) e R$ 70, 00 (meia)

Torcida do Santos:

Cadeira especial: R$ 80,00 e R$ 40,00 (meia)