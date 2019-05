Ceará divulga valores de ingressos para confronto contra Atlético/MG

O Ceará divulgou, nesta terça-feira (30), os valores dos ingressos para o confronto contra o Atlético/MG que acontece no próximo sábado (4), às 21h, na Arena Castelão, pela 3ª rodada da Série A do Brasileirão. As vendas serão iniciadas a partir do meio-dia da quinta-feira (2).

As entradas estarão à venda em todas as lojas oficiais do clubes. O torcedor também pode garantir seu bilhete no site cearasc.com/ingresso, mas somente inteira. Sócios-torcedores adimplentes têm entrada garantida.

Veja os valores abaixo.

Torcida do Ceará

Arquibancadas superior Norte e Central: R$ 40 inteira / R$ 20 meia

Arquibancada inferior Sorte: R$ 40 inteira / R$20

Arquibancada inferior Central: R$ 60 (inteira / R$ 30 (meia

Arquibancada inferior Sul: Acesso Sócio Torcedor

Setor Especial: R$ 80 inteira / R$ 40 meia

Setor Premium: R$ 140,00 inteira / R$ 70 meia

Torcida do Atlético/MG

Setor Especial: R$ 80 inteira / R$ 40 meia

Veja mais detalhes no site do Ceará.