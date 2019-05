Ceará divulga situação de jogadores liberados e ainda no DM

O Ceará divulgou a situação de jogadores importantes, como Juninho Quixadá, Mateus Gonçalves, Felipe Silva, entre outros. O meia Juninho Quixadá foi finalmente liberado pelo Departamento Médico e inicia transição nesta terça-feira, após longo tratamento de lesão no quadril.

Outros dois jogadores que já estão liberados, como os meias Felipe Silva e Wescley, duas das principais contratações alvinegras para a temporada. Enquanto Felipe começou nesta segunda-feira o período de transição, o meia Wescley participará amanhã, junto com o atacante Alex Amado, de trabalho com bola, em grupo reduzido.

No departamento médico, hoje, estão atacante Mateus Gonçalves com uma lesão na posterior da coxa direita, de grau 1, com previsão de 10 a 15 dias com boa evolução, ou seja, ele está fora do jogo de domingo contra o Grêmio no domingo no Castelão, às 19 horas pela 5ª rodada da Série A. O outro atleta, no departamento médico, é o volante William Oliveira, que foi submetido a procedimento cirúrgico, no ombro, e tem retorno previsto para agosto.