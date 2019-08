Ceará divulga boletim médico; confira situação dos jogadores

Após a vitória no Clássico-Rei, o Ceará retoma os treinamentos no CT de Porangabuçu e tem pela frente a Chapecoense no sábado (10), às 17 horas, na Arena Castelão, pela 14ª rodada da Série A do Brasileiro. No plantel principal, o lateral direito Samuel Xavier é baixa devido ao acúmulo de cartões. Os prováveis substitutos são o volante Fabinho, que atua improvisado na posição, ou Cristovam, que ainda não estreou na competição.

Na tabela, o Vovô é o 11ª, com 17 pontos. Confira o boletim médico alvinegro:

Thiago Carleto: recuperando-se de lesão do adutor da coxa direita. Realiza fisioterapia e treino de força. Na semana que vem, entrará em transição.

Romário: recuperando-se de desconforto na musculatura anterior da coxa esquerda. Deve iniciar processo de transição amanhã, 07/08.

Richard: Segue com tratamento pós-cirúrgico de reconstrução do LCA. Trata com fisioterapia intensiva e treino de força no próprio DM.

Alex Amado: Operou na sexta-feira, 02/08, da tíbia esquerda. Já iniciou processo pós-cirúrgico com fisioterapia.

João Paulo: Operou na quarta-feira, 31/07, da tíbia direita. Já iniciou processo pós-cirúrgico com fisioterapia.