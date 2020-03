Ceará divulga boletim médico com Charles; veja situação dos atletas

O Ceará encerrou preparação para o jogo contra o River/PI nesta segunda-feira (2) com atividade no CT de Porangabuçu. O elenco principal participou da atividade sob o comando de Enderson Moreira, mas o técnico deve mexer no plantel titular por conta do quadro clínico alvinegro.

Em boletim médico divulgado pelo clube, pelo menos três nomes não participam da partida e viajam para o duelo de terça (3), no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina: os volantes William Oliveira e Charles, e o lateral esquerdo Bruno Pacheco. O atacante Rick, que também não atuou no empate em 0 a 0 com o Guarany de Sobral no domingo (29), será reavaliado e pode ser mais uma baixa.

Confira a situação do elenco

Rick: será reavaliado com novo exame. O resultado vai definir se o atacante pode fazer a transição no campo.

Brock: não treinou. O zagueiro foi liberado da atividade para acompanhar a esposa no hospital.

Charles, Bruno Pacheco e William Oliveira: ainda com quadro de virose, estão fora da partida contra o River/PI.