Ceará detalha treinos coletivos do elenco à distância

O elenco do Ceará inicia nesta terça-feira (5) o ciclo de treinos coletivos à distância. Como o Governo do Estado optou pela renovação do decreto de isolamento social até o dia 20 de maio para evitar a propagação do novo coronavírus, o grupo trabalhará para manter a forma física, com acompanhamento dos profissionais do clube por videochamadas.

Durante a atividade remota, preparadores, fisiologistas e membros do departamento médico alvinegro irão auxiliar os jogadores três vezes por semana. Nas demais, os profissionais receberão vídeos explicativos sobre o tipo de treinamento que devem adotar.

"Foi uma forma que encontramos de unir todo mundo e acreditamos que está mais próximo de voltar. São treinos três vezes por semana, com minha orientação, fisiologistas e nutrição, todos os departamentos acompanhando para para minimizar as perdas", explicou Eduardo Balallai, preparador físico do Vovô.

Após as aulas virtuais, o elenco também vai solucionar questionários onlines. O zagueiro Luiz Otávio reforçou que o novo modelo de atividade é interessante para unir o elenco.

“O treino virtual é uma forma que o departamento de futebol conseguiu encontrar para acompanhar melhor o nosso dia a dia. Isso vai agregar no que a gente já tem feito em casa. E é bom também, porque a gente continua no contato com os companheiros”, declarou.

O Ceará montou um protocolo para o retorno das atividades nos centros de treinamento com segurança. A diretoria encomendou Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e testes de covid-19. Apesar disso, garantiu que só realizará treinos no CT com a liberação do Governo do Estado.