Ceará desembarca em Chapecó e faz último treino antes do jogo contra a Chapecoense

O elenco do Ceará desembarcou em Chapecó na manhã de sábado (16) após contar com imprevistos na noite anterior. Na sexta-feira, a delegação alvinegra sofreu com o mau tempo, que afetou regiões do Brasil, e teve o voo com destino a São Paulo atrasado. A mudança gerou impactos na logística e a chegada no local do jogo foi adiada.

No entanto, a equipe alvinegra chegou a Santa Catarina e, assim que se alojou, não perdeu tempo e realizou último treino antes da partida contra a Chapecoense. O treino comandado por Adílson Batista no CT da Chapecoense foi em clima de descontração. Até cantoria rolou nas trocas de passe dos jogadores que aqueciam.

Para a partida, Adílson Batista conta com o retorno de Bergson e Pedro Ken, após cumprirem suspensão. William Oliveira segue tratando lesão na posterior da coxa e está fora do confronto. Chapecoense e Ceará duelam neste domingo (17), às 18 horas, na Arena Condá.