Ceará desembarca e Tiago Alves projeta próximos jogos: "a tendência é melhorar"

O Ceará desembarcou em Fortaleza após o empate em 1 a 1 com o Fluminense, ontem no Maracanã, em seu 1º jogo após o retorno da Série A. O Alvinegro fez uma partida segura diante do time carioca e já inicia a preparação visando o duelo contra o Palmeiras, no sábado, às 19 horas pela 11ª rodada.

E o zagueiro Tiago Alves, autor do gol do Ceará, um golaço de bicicleta, afirmou que a tendência da equipe é melhorar a cada jogo na Série A.

"A tendência é melhorar. Foi nosso primeiro jogo após a parada. Agora temos uma missão dificílima contra o Palmeiras. Mas no nosso domínio a gente tem que tentar jogar o máximo possível, propor o jogo. Eles têm um jogo muito reativo, uma equipe muito intensa e competitiva, independente se vem uma equipe titular ou não. Cabe a nós manter o ritmo de jogo, nossa proposta, não podemos oscilar".

Sobre o empate no Maracanã, Tiago acredita que o Ceará poderia ter conseguido mais, principalmente pela anulação do gol de Mateus Gonçalves.

"O ponto é importante para nós, mas fica aquele gostinho de que poderíamos ter dado algo a mais, pelo menos no primeiro tempo. No primeiro tempo a gente se defendeu muito bem, mas faltou ser efetivo ofensivamente. O professor até chamou nossa atenção no intervalo da partida e voltamos com uma postura diferente para o segundo tempo, onde conseguimos sair jogando e ter mais qualidade. Infelizmente teve um lance crucial onde a utilização do VAR foi mal interpretada, mas enfim, conseguimos um ponto importante, fica a lição de que poderíamos ter dado mais".

Para o duelo com Palmeiras, o Ceará não terá o volante Fabinho, suspenso pelo 3º cartão amarelo, mas o zagueiro Luiz Otávio retorna, após cumprir suspensão automática.