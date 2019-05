Ceará desembarca com carinho da torcida após vitória de virada

Em alta na Série A do Campeonato Brasileiro e já na parte de cima da tabela, o Ceará desembarcou no início da noite desta terça-feira após triunfar diante do Avaí fora de casa, de virada por 2 a 1 na Ressacada, pela 6ª rodada da Série A.

Com a presença do torcedor, feliz com as duas vitórias seguidas da Série A, o Ceará se prepara agora para enfrentar o Santos, no próximo domingo, no Castelão, às 16 horas, sonhando em ganhar ainda mais posições na tabela. Hoje o Vozão é o 9º colocado com 9 pontos, na zona da Copa Sul-Americana e há 1 ponto do G6, que dá vaga na Pré-Libertadores.

"Estamos muito satisfeitos com a vitória de virada, deixando o torcedor do Ceará feliz. No Castelão, jogando junto campo e arquibancada dificilmente perderemos. Com esse espírito vamos enfrentar o Santos, um adversário difícil", disse Thiago Galhardo.